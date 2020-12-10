В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой

По сведениям специализированного сайта Downdetector, проблемы начались сегодня днем в большинстве стран Европы, а также в Азии и в Австралии. В основном пользователи, в том числе российские, жалуются на невозможность отправить сообщение.
2020-12-10T17:39:42+03:00
2020-12-10T17:41:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:39, 10 декабря 2020
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