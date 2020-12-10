Александр Гинцбург добавил, что это больше, чем в любой другой стране мира с использованием другого аналогичного препарата, передаёт РИА.
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сегодня сообщила, что вакцинация во всех регионах России начнётся до конца недели и что её не нужно приостанавливать в новогодние праздники.
Глава центра имени Гамалеи: Препаратом «Спутник» от коронавируса вакцинировались более 150 тысяч россиян
Александр Гинцбург добавил, что это больше, чем в любой другой стране мира с использованием другого аналогичного препарата, передаёт РИА.