В Баку прошёл военный парад, посвящённый окончанию войны в Нагорном Карабахе

В Баку прошел военный парад, посвященный окончанию боевых действий в Нагорном Карабахе и победе Азербайджана над Арменией. На церемонию приехал и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Главную площадь Баку Азадлыг или Свобода сегодня заняли военные расчеты и техника. В параде участвовали не только азербайджанские, но и турецкие военные. За этим наблюдали президенты обеих стран Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган. Они находились на почётной трибуне. Алиев то и дело улыбался, Эрдоган был мрачен — этот контраст отметили многие журналисты. Оба поначалу были без масок, в отличие от других высокопоставленных чиновников и военных.

Позже Эрдоган средство защиты всё же надел. Сначала была официальная часть — выступление президента Азербайджана заняло немногим больше 10 минут. Эрдогана он назвал дорогим братом и объявил, что Азербайджан в ходе военных действий в Нагорном Карабахе восстановил справедливость и международное право. Заявления Алиева касались непосредственно и ряда территорий Армении.

Затем слово взял президент Турции. Эрдоган выступал даже дольше своего коллеги – и только после этого начался парад. марш

Первыми на площадь вышли знаменосцы, они пронесли флаг Азербайджана, знамёна родов войск и частей, которые осенью отличились в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Спецназовцы, военнослужащие ракетных и артиллерийских войск, морские пехотинцы, пограничники по очереди чеканя шаг прошли перед президентами Азербайджана и Турции и гостями. Отдельно по площади Свободы прошла группа турецких военных — в голубых беретах, с красным флагом и полумесяцем на нем. На параде показали трофейную технику, захваченную у Армении — танки, боевые машины пехоты, зенитные установки и зенитно-ракетные комплексы. Из её номерных знаков составили надпись «Карабах — это Азербайджан!».

По главной площади проехала техника, которая находится на вооружении у армии Азербайджана. В том числе новейшие ракетные установки и системы противовоздушной обороны. Диктор с особым восторгом представил всем турецкие беспилотники, которые как сообщали в Баку, во время войны в Карабахе поразили много военной техники противника. Над площадью Свободы пролетели вертолёты и боевые самолеты, в том числе С-25 и штурмовики. По окончании парада в центре Баку начались народные гуляния с участием нескольких тысяч жителей столицы. Люди, как сообщает агентство ТАСС, фотографировались с военными, а некоторые бакинцы даже залезали на танки.

Параллельно в столице Азербайджана провели морской парад с участием боевых кораблей и катеров Военно-морского флота и береговой охраны пограничной службы.

«Армении придется коренным образом пересмотреть свою военную доктрину», считают некоторые западные эксперты.

Во время осеннего конфликта Ереван «получил жестокий урок, суть которого в том, что современная техника стремительно развивается», пишет Forbes(перевод сайта Иносми). – Вполне возможно, это окажет значительное влияние на закупку страной оружия в будущем. Современные беспилотники, закупленные Баку у Израиля и, особенно, у Турции были решающими для Азербайджана, уничтожившего армянской военной техники, по словам президента Алиева, на миллиард долларов. Самые продвинутые в ВВС Армении, недавно приобретенные российские Су-30 в конфликте не применялись. А «древние экспортные версии систем ПВО», поставляемые Москвой, «предназначены для противодействия реактивным самолетам, а не маленьким, медленным дронам. Это позволило Баку господствовать в небе над линией фронта и эффективно атаковать армянские сухопутные цели».

Бывший посредник США в нагорно-карабахском конфликте Мэтью Брайз в интервью изданию заявил, что, по его мнению, последние столкновения показали: российские зенитные комплексы С-300 или танки Т-72 с особой «реактивной броней» относятся к другой эпохе, если вы располагаете сочетанием израильских и турецких беспилотником». При этом, отмечает Брайз, «Израиль, Турция, США и даже Россия «вряд ли продадут Еревану более современное вооружение, чем у него есть сейчас. К тому же, у Армении нет денег на его покупку». «Азербайджан знает, что если он когда-нибудь нападет на территорию Армении, сработают военные гарантии ОДКБ. Поэтому, считает аналитик, Еревану сегодня не стоит стремиться соответствовать военным возможностям Баку: ему нужно понять, как в сложившихся условиях выстроить свою стратегию национальной безопасности.

Американский эксперт считает, что Армении предстоит восстановить моральный дух и решить целый ряд внутренних проблем. С этим согласен и армянский политолог Александр Искандарян.

Митинги и демонстрации в Ереване и других городах не прекращаются уже месяц с момента подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Сегодняшний день не стал исключением. Оппозиция вновь перекрыла ряд центральных улиц Еревана, требуя отставки премьера Никола Пашиняна. Были задержаны около сорока человек.

Международная организация Amnesty International потребовала расследования военных преступлений в Нагорном Карабахе. По данным правозащитников, из совершали обе стороны.

Внесудебные казни, осквернение трупов солдат противника, пытки и жестокое обращение с пленными – доказательства этих преступлений международные правозащитники нашли в видео из Нагорного Карабаха, которые распространялись в мессенджерах и социальных сетях. В Amnesty International отметили, что в одних случаях преступники носят на форме нашивки с флагами Азербайджана, а в других – говорят по-армянски.

В организации подчеркнули, что виновные, в том числе все без исключения командиры, которые отдавали приказы, допускали или потворствовали этим преступлениям, должны быть привлечены к ответственности, для чего оба государства обязаны немедленно провести независимое и беспристрастное расследование.

В Amnesty International добавили, что за последние три недели организация собрала 22 видеозаписи, которые могут служить доказательствами военных преступлений.

Это уже не в первый раз когда участников конфликта в Карабахе обвиняют в военных преступлениях. Еще в минувшем октябре британская компания «Би-би-си» объявила, что эксперты подтвердили подлинность одного из видео расстрела армянских пленных. В Азербайджане это отрицали.