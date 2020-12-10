Центробанк ограничил ряд операций Киви-банка, который входит в группу QIWI

Прежде всего меры касаются платежей в пользу иностранных фирм, а также предоплаченных карт корпоративных клиентов. Это может лишить компанию вкладчиков, которые привыкли пользоваться «кошельками» Киви именно для перевода денег за границу. Кроме того, банк был оштрафован на 11 миллионов рублей. Кредитное учреждение проверяли в течении нескольких месяцев. Как сообщили в организации обнаруженные Центробанком нарушения прежде всего касались отчетности и ведения документации. В то же время на финансовые результаты банка по итогам года санкции не повлияют. Об этом в интервью РБК заявила директор по коммуникациям группы Киви Анастасия Журавлева. По ее словам, самый широкий круг потребителей финансовых услуг, в частности самозанятых, эти изменения не коснутся. Никаких неудобств они не ощутят.

Информация об ограничениях вызвала падение акций QIWI на 10%. Индексы Мосбиржи и РТС снизились соответственно на 0,6% и 0,8%.