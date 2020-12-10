«Левада-центр»: Рейтинг президента среди молодёжи упал более чем в полтора раза

При этом, он всё равно бы выиграл выборы, если бы они проходили в ближайшее время.

За прошедший год доля потенциальных избирателей Владимира Путина в возрасте от 18 до 24 лет снизилась с 36 до 20%. Об этом сообщает интернет-издание «Открытые медиа» со ссылкой на опрос «Левады центра». Из него же следует, что за время пандемии симпатии более взрослой возрастной группы – от 40 до 52 лет наоборот выросли с 31 до 39 процентов.

Среди избирателей остальных возрастов предпочтения с прошлого года не изменились. В группе от 25 до 39 лет за президента проголосовал бы 31%, а из тех, кто старше 55 Владимира Путина поддерживает чуть больше половины.

Получается, что если выборы президента проходили бы в эти выходные, действующий глава государства победил бы в первом туре. За ним, получив 6% голосов, шёл бы лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а после руководитель КПРФ Геннадий Зюганов и основатель ФБК Алексей Навальный. Их поддержали по 2% опрошенных.

Также за последние два года в два раза выросла доля людей, которые вообще не пошли бы на избирательные участки. Было их 12%, а стало 24%.