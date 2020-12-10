Компания «КамАЗ» представила в Москве свой электромобиль под рабочим названием «Кама-1»

Как пишет сайт Медуза, машина выглядит как «Ока», а стоит как треть Tesla. Трехдверный кроссовер «Кама-1» рассчитан на четырех человек, он способен проезжать без подзарядки до двухсот пятидесяти километров, может разгоняться до ста пятидесяти километров в час и выдерживает пятидесятиградусные морозы. В конце ноября агентство ПРАЙМ написало, что электромобиль будет стоить около миллиона рублей. Ожидается, что продажи «Кама-1» начнутся в следующем году.