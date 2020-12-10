Массовая вакцинация от коронавируса до конца недели начнется во всех регионах России

Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Там отметили, что вакцину «Спутник» уже доставили в регионы. В некоторых из них, в том числе, в Астраханской, Омской и Волгоградской областях вакцинация началась. В секретариате подчеркнули, что процесс не должен останавливаться в новогодние праздники.