Владимир Путин сказал, что не понял, что стало причиной суицида нижегородской журналистки Ирины Славиной

Представитель СПЧ Евгений Мысловский сообщил главе государства, что следователи затравили Славину, провели у нее дома необоснованный обыск и изъяли всю технику. После этого глава государства уточнил, связана ли напрямую смерть Славиной со злоупотреблениями со стороны силовиков, на что получил отрицательный ответ.

В начале октября главный редактор интернет-издания KozaPress Ирина Славина совершила самосожжение возле нижегородского МВД. Перед этим она написала в фейсбуке, что просит в ее смерти винить Российскую Федерацию.