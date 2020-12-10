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Эксклюзив Эха 16:07, 10 декабря 2020

В московском районе Кунцево вырубили много деревьев ради строительства новой дороги

Как рассказал «Эху» депутат Мосгордумы от партии «Яблока» Сергей Митрохин, местные жители выступали против, но их мнение никто не учел. «Сегодня было совершено экологическое преступление в районе Кунцево, на улице Ивана Франко, где было вырублено около 3 тысяч деревьев от 30 до 70 лет, включая дубы, березы и другие ценные породы деревьев», — рассказал он. По словам депутата, вырубка деревьев состоялась «без каких-либо разрешительных документов», а также вопреки желанию и требованиям местных жителей. «Сделано это было вопреки тому, что сейчас обсуждается московский бюджет и есть моя поправка, в которой я предлагаю отменить финансирование проекта строительства северного дублера Кутузовского проспекта, который и требует этой рубки. По моей поправке еще не голосовали, но строительный комплекс решил действовать превентивно, не дожидаясь ее рассмотрения в МГД. Сегодня все снесли», — отметил депутат.

Активисты района Кунцево, по словам С.Митрохина, пытались защитить свой парк, но «вступили в неравное столкновение». «В результате чего был задержан активист Савелий Рожков. Ему сейчас грозит арест на 15 суток. Я требую от руководителя ГУВД Москвы Баранова немедленно освободить Савелия Рожкова, и также провести расследования вырубки деревьев без каких-либо документов в парке на улице Ивана Франко», — заключил депутат.



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