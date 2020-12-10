Google подала жалобу на решение суда, который потребовал снять ограничения на просмотр в YouTube фильма «Беслан»

Американская компания Google подала жалобу на решение Таганского суда столицы, который потребовал снять ограничения на просмотр в YouTube фильма «Беслан» журналиста Александра Рогаткина.

Напомним, тогда был удовлетворен иск столичной прокуратуры. Фильм «Беслан» ранее был показан по одному из федеральных телеканалов. Значительная его часть посвящена критике версии о том, что большинство заложников были убиты в результате обстрела из гранатометов с крыши соседнего дома, а не при взрывах бомб, заложенных террористами.