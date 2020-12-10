Глава СПЧ: Попытки заблокировать американские IT-компании могут привести к торможению работы всего Рунета

Попытки заблокировать американские IT-компании за ограничение доступа к каналам российских СМИ могут привести к торможению работы всего Рунета, — считает глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете цензуры со стороны интернет-порталов, под который могут попасть YouTube, Фейсбук и Твиттер. В свою очередь, Владимир Путин сказал, что Россия не занимается цензурой в медиапространстве, однако вынуждена отвечать на такие действия со стороны других стран.