В Ливии освободили двоих россиян, которых подозревали во вмешательстве в выборы

В российском МИДе отметили, что это стоило многих усилий.

За освобождение Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана замглавы российского МИДа Михаил Богданов, как передает «Интерфакс», поблагодарил министра иностранных дел правительства национального согласия Ливии. Именно с этим правительством воюет генерал Халифа Хафтар, которого, как считают западные СМИ, поддерживает Россия. Россияне были задержаны полтора года назад.

Власти в Триполи обвинили их во вмешательстве во внутренние дела и выборы в Ливии. По словам замминистра Богданова, за ними послали самолет. Российские информагентства называют Шугалея и Суэйфана сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей. Это патриотическая организация, которая в частности, судя по ее сайту, занимается тем, что ищет в соцсети «Вконтакте» оскорбления государственных символов.

По сведениям западным СМИ, Россия задействовала в ливийском конфликте своих наемников. В Москве это отрицают.