Путин: дело в отношении Сафронова возбудили за информацию, переданную во время работы в «Роскосмосе»

С соответствующими словами он выступил на встрече с представителями Совета по правам человека.

Путин сказал, что Сафронова осудили не за журналистскую деятельность, а за период работы советником госкорпорации, а именно за информацию, которую он передавал сотрудникам одной из европейских спецслужб.

Слова Путина уже опровергли и адвокаты Сафронова, и «Роскосмос». В пресс-службе «Роскосмоса» подчеркнули, что вменяемые журналисту эпизоды госизмены относятся к периоду до 2017 года. В «Роскосмос» он пришел работать в нынешнем году.

Иван Сафронов был арестован в начале июля. Приговор по его делу пока не вынесен.