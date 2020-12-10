Президент Франции назвал ситуацию с коронавирусом в странах Европы в преддверии рождественских праздников критической

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию с коронавирусом в странах Европы в преддверии рождественских праздников критической. По его словам, на саммите ЕС, который открывается в Брюсселе, нужно обсудить совместный план действий, в частности, по проведению тестов и разработке вакцин. Согласно последней статистике, в Европе число инфицированных коронавирусом превысило 20 миллионов.
2020-12-10T15:33:46+03:00
2020-12-10T15:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 10 декабря 2020
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