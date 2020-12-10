Торжественная церемония открытия мемориальной доски Юрию Лужкову состоялась в первую годовщину его ухода из жизни

Торжественная церемония открытия мемориальной доски бывшему мэру Юрию Лужкову состоялась в первую годовщину его ухода из жизни. Она установлена на доме на 3-й Тверской-Ямской улице. Там жил Лужков. На доске бывший градоначальник изображен в кепке на фоне карты Москвы, под которой размещена небольшая пчела.

В церемонии участвовала вдова экс-мэра Ирина Батурина, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Пришли также бывшие члены правительства Москвы, деятели культуры. Диктор Центрального телевидения Евгений Кочергин назвал Лужкова ярким человеком.

Напомним, Лужков был отправлен в отставку в 2010 году с формулировкой «в связи с утратой доверия». Он скончался на 84-ом году жизни.