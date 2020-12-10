Пользователи во многих странах отмечают проблемы в работе мессенджера приложения Facebook

Большая часть жалоб поступает с территории Польши, Венгрии, Бельгии, Великобритании и Филиппин. На сбои жалуются и российские пользователи.
2020-12-10T14:35:18+03:00
2020-12-10T15:02:17+03:00
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14:35, 10 декабря 2020
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