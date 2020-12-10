В Санкт-Петербурге полиция провела обыски в подпольных казино

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной игорной деятельности после обысков в шести районах Петербурга. Оперативники нашли оборудование для азартных игр, а также задержали менеджеров подпольных казино, после чего обыски продолжили у персонала, сообщает портал «Фонтанка.ру».

Следователи считают, что все незаконные игровые заведения, которые они обыскали, входят в сеть, которую создал один учредитель. Отметим, что петербургская полиция не первый раз пресекает работу предприятий нелегального игорного бизнеса. В частности, в начале года подпольное казино обнаружили в квартире, которая принадлежала бывшему главе муниципального округа «Введенский» Олегу Калядину.

Организаторам незаконного игорного бизнеса грозят крупные штрафы, а также до 6 лет колонии.