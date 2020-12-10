Владимир Путин считает, что Россия лучше, чем другие страны, оказалась готовой к онлайн-образованию из-за пандемии

По его словам, у правительства есть план действий.
Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев на встрече с Путиным предложил оказать масштабную помощь семьям, в которых есть школьники — в частности, обеспечить их компьютерами.
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По его словам, у правительства есть план действий.
Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев на встрече с Путиным предложил оказать масштабную помощь семьям, в которых есть школьники — в частности, обеспечить их компьютерами.
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…