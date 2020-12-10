Центр имени Гамалеи утверждает, что Россия лидирует по числу вакцинированных от коронавируса в мире

По словам главы центра Александра Гинцбурга, в России препарат на сегодняшний день получили более 150 тысяч человек.
Ранее в Минздраве говорили, что вакцина «Спутник» с сегодняшнего дня должна поступить во все регионы.
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По словам главы центра Александра Гинцбурга, в России препарат на сегодняшний день получили более 150 тысяч человек.
Ранее в Минздраве говорили, что вакцина «Спутник» с сегодняшнего дня должна поступить во все регионы.
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…