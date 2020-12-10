Федеральная торговая комиссия США подала антимонопольный иск против компании Facebook, сообщают зарубежные СМИ

По мнению национального регулятора, Facebook «незаконно поддерживает личную монополию в социальных сетях», в том числе, через приобретение перспективных конкурентов.

Иск, к которому присоединились обвинители 46 штатов и двух округов США, стал результатом длительного расследования, пишет газета The Washington Post, которое пришло к выводу, что от практического отсутствия конкуренции, чего методично добивается социальная сеть, купившая за последние годы два таких гиганта на IT-рынке как Instagram и WhatsApp, пользователи лишаются альтернативы.

Кроме этого, пишет издание, купив в 2014 году WhatsApp, вопреки первоначальным заявлениям, компания Марка Цукерберга создала единую для всех своих социальных сетей базу данных, чем в очередной раз вызвала опасения касательно защиты ее конфиденциальности.

Генпрокуроры штатов, демократы и республиканцы, во главе с главным обвинителем штата Нью-Йорк, намерены вынудить Facebook продать часть своего бизнеса ради обеспечения необходимых условий свободы конкуренции.

Ранее, напоминает The Washington Post, соцсеть заплатила пятимиллиардный штраф после того, как было доказано, что она делилась базами данных с компанией Cambridge Analytica, занимавшейся четыре года назад избирательной кампанией Дональда Трампа.