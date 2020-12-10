Орбитальные спутники зафиксировали первые признаки того, что облако плазмы, выброшенное Солнцем, достигло Земли

Как сообщили ТАСС в Физическом институте РАН, магнитное поле будет возмущено в течение суток.
Соответственно вырастает нагрузка на космические аппараты, возможны перебои в системах связи.
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Как сообщили ТАСС в Физическом институте РАН, магнитное поле будет возмущено в течение суток.
Соответственно вырастает нагрузка на космические аппараты, возможны перебои в системах связи.
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