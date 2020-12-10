Военный парад, посвященный завершению военных действий в Карабахе, прошел в Баку

В смотре, который продолжался около часа, участвовали более 3 тысяч военных и до 150 единиц техники, в том числе новейшие ракетные установки и системы противовоздушной обороны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе восстановлена справедливость. По его словам, Азербайджану всегда оказывает помощь Турция.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Баку накануне с двухдневным официальным визитом. Он также присутствовал на параде. Как передает корреспондент ТАСС, после завершения мероприятия в Баку начались народные гуляния. Люди активно фотографируются с военными, некоторые залезают на танки.