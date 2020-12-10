Суд оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» на 200 тысяч рублей из-за ошибок в журнале учета наркотических препаратов

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. В суде уточнили, что наказание, наложенное на хоспис, не предусматривает конфискацию наркотических средств.

Представители хосписа просили ограничиться предупреждением, однако суд счел, что в материалах дела не усмотрена совокупность обстоятельств, предусмотренная КоАП РФ, позволяющая назначить наказание в виде предупреждения. По этой статье учреждению грозил штраф до 400 тыс. рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее соучредитель благотворительного фонда «Дом с маяком» и директор хосписа Лида Мониава заявила на своей странице в Facebook, что претензии правоохранителей к хоспису заключались в том, что «журналы учета на момент проверки были не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, в них отсутствовала печать организации, а также в журналы учета не были внесены записи о перемещении лекарств из сейфа длительного хранения в сейф суточного хранения».