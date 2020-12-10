Прокурор Петербурга Сергей Литвиненко выступил за то, чтобы смягчить коронавирусные ограничения

Об этом шла речь на его встрече с предпринимателями и чиновниками Смольного. Встреча состоялась по инициативе прокурора города.

Один из ее участников, председатель «Союза малых предприятий Петербурга» Владимир Меньшиков рассказал изданию «Фонтанка.ру», что представители бизнеса попросили не закрывать их на все праздники, а вице-губернатор Евгений Елин и Сергей Литвиненко пообещали донести эту просьбу до губернатора Александра Беглова.

Тем временем, создатель «Карты сопротивления», предприниматель, который возглавил протест владельцев заведений общепита против ограничений, сменил позицию. После того, как в одном из его баров побывала целая группа силовиков, Александр Коновалов говорит, что готов к переговорам.

По итогам проверки баров, которые работали ночью вопреки запрету, Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей совершенные группой лиц по предварительному сговору». Виновным грозит до 6 лет лишения свободы.

Отметим, о том, что не станут выполнять запреты Смольного, публично сообщили лишь 3% от всех точек общепита города.