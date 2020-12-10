«Открытые медиа»: Стоимость установки и украшения кремлевской елки в этом году выросла на 25%

Это отмечает издание «Открытые медиа». Установить дерево на Соборной площади московского Кремля подрядчик должен до 25 декабря.
В цену контракта также входят демонтаж и распилка ели после праздника.
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Это отмечает издание «Открытые медиа». Установить дерево на Соборной площади московского Кремля подрядчик должен до 25 декабря.
В цену контракта также входят демонтаж и распилка ели после праздника.
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…