Мораторий на курортный сбор в Крыму будет продлен до мая 2022 года

Об этом объявили крымские власти. Предполагалось, что в эксперименте примут участие шесть муниципалитетов, включая Ялту, Алушту и Судак.
Сумма сбора — 10 рублей в сутки с человека.
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Об этом объявили крымские власти. Предполагалось, что в эксперименте примут участие шесть муниципалитетов, включая Ялту, Алушту и Судак.
Сумма сбора — 10 рублей в сутки с человека.
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…