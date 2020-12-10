Премьер Михаил Мишустин подверг критике своих подчиненных из-за роста цен на продукты

Мишустин считает, что правительство должно сдерживать рост цен на основные продукты. В условиях пандемии падение доходов населения недопустимо, — заявил Мишустин.

По его словам, министерства недооценили риски и упустили ситуацию. «Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски, пустили на самотек», — сказал Мишустин.

Глава правительства поручил профильным ведомствам провести переговоры с производителями продуктов питания. Премьер-министр сообщил, что сегодня проведет совещание по ситуации с ценами на продукты. Напомним, накануне Владимир Путин обратил внимание на рост цен, подчеркнув, что он не связан с пандемией коронавируса.

Между тем, ритейлеры ожидают в ближайшем будущем роста цен на помидоры. С сегодняшнего дня российские власти запретили ввоз этой продукции из некоторых стран.

Временный запрет на поставку томатов из Азербайджана может отозваться на динамике цен, поскольку доля страны составляет 38 процентов российского рынка. Газета «Коммерсантъ» пишет о том, что компенсировать эти объемы можно за счет увеличение квот для других стран, в частности Турции, Марокко, Китая и Белоруссии, тем более, что Турция часть своей овощной продукции поставляла в Россию через Азербайджан.

Ритейлеры пока мониторят ситуацию. В X5 Retail Group заявили, что бакинские помидоры занимают только пять процентов от общего количества, а в «Ашане» уверены, что замена найдется в других странах.

Накануне в российском плодоовощном союзе заявили, что часть рынка займут отечественные овощеводы и дефицита удастся избежать, однако наши помидоры дороже импортных, поскольку их выращивают в теплицах, что предполагает большие затраты энергии.

По оценкам экспертов, средняя цена килограмма помидоров в России чуть менее 115 рублей.