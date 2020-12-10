В Приморье отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный после ледяного дождя 19 ноября

Непогода привела к авариям на электро— и теплосетях, перебоям со связью, нарушениями в движении транспорта.
Восстановительные работы продолжаются до сих пор.
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Непогода привела к авариям на электро— и теплосетях, перебоям со связью, нарушениями в движении транспорта.
Восстановительные работы продолжаются до сих пор.
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…