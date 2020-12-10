Главврач поликлиники №3 ответила на обвинения Соболь по поводу работы учреждения

Главврач поликлиники № 3 ЦАО города Москвы Елена Самышина ответила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» на все обвинения юриста ФБК Любовь Соболь, которые были описаны в ее посте.

Как было указано в тексте Соболь, в поликлинике №3 стали массово увольняться лучшие врачи, а жители не могут попасть к нужным специалистам. Увольнения начались с приходом на должность главного врача депутата Мосгордумы от «Единой России» Елены Самышиной.

Как сказала сама Самышина, за последние 2 месяца из поликлиники действительно уволились порядка 8 докторов. «Увольнение произошло исключительно по их доброй воле и по их инициативе. Все заявления были написаны по собственному желанию. Я к их решению отношусь с пониманием, потому что миграцию сотрудников никто не отменял. Они могут увольняться и устраиваться в других местах. Кстати, все уволившиеся работники ушли в другое медицинское учреждение за своим бывшим руководителем, которые с ним проработали много лет», — сказала главврач.

По словам Самышиной, и никаких sms-сообщений с требованием написать заявления по собственному желанию врачам она не присылала.

«На данный момент у нас полностью укомплектован штат и дефицита в сотрудниках нет. Еще одно из обвинений было мне предъявлено — это увеличение административного персонала. Так вот я хочу сказать, что из 164 человек персонала на сегодняшний день у нас сокращено до 139 человек», — отметила Самышина.

Также главврач ответила на претензию в связи с тем, что попасть на прием к ней ни жителям, ни сотрудникам учреждения невозможно: «Я на работе нахожусь по 20 часов в сутки. Я всегда доступна, мой телефон известен всем. И я никому из жителей и сотрудников никогда не отказывала в общении».

На вопрос, почему в поликлинике работает достаточно много врачей из Средней Азии, Самышина пояснила: «В связи с российским законодательством, каждый имеет возможности для реализации своих трудовых прав. Никто не может ограничен в своих трудовых правах и свободах. Все сотрудники из бывших республик СССР имеют высшее образование медицинское, соответствующие сертификаты специалистов, и квалификация сотрудников соответствует всем установленным требованиям», — сказала она.

Также главврач прокомментировала вопрос о невыносимых условиях работы врачей в поликлинике, отметив, что она «не понимает, о чем идет речь».

«Да, на сегодняшний день на плечи врачей легла борьба с коронавирусом. Безусловно, наша жизнь изменилась в этой ситуации. Но каких-то нарушений прав, условий труда, нет. Количество часов в неделю сохраняются. Если бывают переработки, то это оплачивается дополнительно. Средний уровень заработной платы в нашей поликлинике не изменился — у врачей составляет 219 тыс.руб, а среднего персонала — 139 тыс. руб.», — пояснила Самышина.

Главный врач поликлиники N3 выразила готовность обсудить напрямую с Любовь Соболь все возникшие вопросы.

«Я с большим удовольствие согласилась бы на встречу с Соболь. Но единственный вопрос, я не понимаю, как она может разбираться в этих вопросах. Но я готова на конструктивный диалог с Соболь», — заключила главврач.