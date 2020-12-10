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12:00, 10 декабря 2020

В России согласно данным оперативного штаба за сутки выявили 27 927 новых случаев заражения коронавирусом

фото: Павел Бедняков / «Известия»
фото: Павел Бедняков / «Известия»

Умерли 562 человека. Показатели суточного прироста инфицированных — как в столице, так по всей стране — снова устремились вверх. По сравнению с цифрами, озвученными оперативным штабом накануне, заражённых стало примерно на 1700 человек больше.

В Москве за сутки новую инфекцию выявили у почти 7 тысяч, прирост новых случаев по данным оперативного штаба составил 1%. Умерли в столице за минувший день 74 пациента. Новый максимум в Петербурге — почти 3800 случаев заражения, скончались 79 жителей. Северная столица третий день возглавляет список российских городов по суточному показателю смертности от ковида.

По всей стране инфекция в общей сложности унесла жизни 562 россиян, это чуть больше чем накануне. С начала пандемии от коронавируса скончались более 45 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе. Его подсчеты расходятся со статистикой Росстата. По информации последнего, только за апрель–сентябрь в стране умерли более 55 тысяч заражённых ковидом, пишет газета РБК. В штабе объясняют расхождения тем, что учитывают только случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

Ситуацию с распространением коронавируса, как отмечают специалисты, пока не может улучшить вакцинация, которая началась в Москве в прошлую субботу, а в других регионах с понедельник. Пока прививки препаратом «Спутник» делают медикам, педагогам и сотрудникам социальных служб.



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