После землетрясения в Бурятии, по предварительным данным, жертв и разрушений нет

Об этом сообщают местные власти. По уточненным данным, магнитуда землетрясения составила 5,5. Эпицентр находился в Кабанском районе.

Этот регион отличается сейсмической активностью, и это землетрясение оказалось самым мощным с 99-го года, — рассказала директор байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

Пресс-служба Восточного военного округа также сообщила, что землетрясение не отразилось на боеготовность воинских частей в регионе. Повреждений систем боевого управления и коммуникаций не обнаружено.