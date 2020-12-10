В столице Армении начались стычки протестующих с полицией

Люди требуют отставки премьер-министра Николы Пашиняна.

Сторонники оппозиции начали собираться у здания правительства в Ереване чуть более часа назад. По оценке корреспондента ТАСС, их там около сотни. Сначала они забросали яйцами кортеж премьер-министра, который приехал на заседание, а затем попытались прорваться внутрь. Собравшиеся кричали, что хотят поговорить с главой правительства Николом Пашиняном и сообщить, «что у него больше нет власти в стране».

Полиция протестующих внутрь не пустила. После нескольких стычек начались задержания. Сейчас у здания кабинета министров стоит кордон с щитами, а сторонники оппозиции перекрыли неподалёку автомобильную дорогу.

Уличные протесты в Ереване начались после того, как Армения вместе с Россией и Азербайджаном 10 ноября подписала соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Люди возмущены, что по договору Ереван передаёт Баку несколько районов в этом регионе. Политическое «Движение за спасение отечества», которое собрало в себя 17 оппозиционных партий, ранее обещало организовать общенародный протест, если глава правительства не уйдет с должности. Срок ультиматума истёк вчера.

Тем временем в Азербайджане сегодня должен будет пройти парад в честь победы карабахском конфликте. Ожидается, что на празднование приедет и президент Турции Рэджеп Эрдоган.