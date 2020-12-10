Популярная в Афганистане тележурналистка Малала Майванд убита сегодня утром по дороге на работу

Неизвестные расстреляли ее автомобиль. Погиб также водитель. Полиция ведет расследование.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственности за покушение. Президент Афганистана Ашраф Гани назвал убийство журналистки бесчеловечным актом.