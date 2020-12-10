Популярная в Афганистане тележурналистка Малала Майванд убита сегодня утром по дороге на работу

Неизвестные расстреляли ее автомобиль. Погиб также водитель. Полиция ведет расследование.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственности за покушение. Президент Афганистана Ашраф Гани назвал убийство журналистки бесчеловечным актом.
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Неизвестные расстреляли ее автомобиль. Погиб также водитель. Полиция ведет расследование.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственности за покушение. Президент Афганистана Ашраф Гани назвал убийство журналистки бесчеловечным актом.
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…