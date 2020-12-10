Платежный сервис QIWI после проверки ЦБ на срок до 6 месяцев ограничит переводы иностранным торговым компаниям

При этом основные платежи, в том числе между физическими лицами, проводятся штатно, — сообщил РИА представитель компании.
После плановой проверки ЦБ QIWI также оштрафовали на 11 миллионов рублей.
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При этом основные платежи, в том числе между физическими лицами, проводятся штатно, — сообщил РИА представитель компании.
После плановой проверки ЦБ QIWI также оштрафовали на 11 миллионов рублей.
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…