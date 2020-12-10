Верховный суд Крыма приговорил к 19 годам колонии строгого режима заочно бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова

Он признан виновным в организации энергетической блокады полуострова в 2015 году, когда Крым был полностью обесточен.
Ислямова отправили в отставку за неэффективную работу, после чего он уехал на Украину.
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Он признан виновным в организации энергетической блокады полуострова в 2015 году, когда Крым был полностью обесточен.
Ислямова отправили в отставку за неэффективную работу, после чего он уехал на Украину.
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…