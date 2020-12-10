Сегодня в Москве будет открыта мемориальная доска бывшему мэру столицы Юрию Лужкову

Доску работы скульптора Игоря Бурганова и архитектора Игоря Воскресенского установят на доме 48 по 3-й Тверской-Ямской, где жил Лужков.
Церемония открытия начнется в 13 часов.
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Доску работы скульптора Игоря Бурганова и архитектора Игоря Воскресенского установят на доме 48 по 3-й Тверской-Ямской, где жил Лужков.
Церемония открытия начнется в 13 часов.
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