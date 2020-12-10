Зюзинский суд города Москвы рассмотрит дело детского хосписа «Дом с маяком»

Проверка выявила нарушения в ведении документации. В конце сентября хоспис получил право назначать безнадежно больным детям наркотические препараты, которые помогают облегчить страдания детей.

В ноябре в правоохранительные органы написали жалобу о том, что у одному из пациентов выписывают слишком большие дозы лекарств, что стало основанием для визита полиции и тщательной проверки.

Работники хосписа признали, что нарушения действительно были, однако они не касались объемов наркотических веществ. Глава Дома с маяком Лида Мониава объяснила, что мальчик получал препараты и минуя хоспис. Тем не менее она признала, что учет велся с ошибками, хотя все недочеты были позже исправлены.

Сегодня суду предстоит решить достаточно ли это веское основание для того, чтобы оштрафовать хоспис на крупную сумму или даже временно прекратить его работу сроком до трех месяцев. В комментариях люди пишут о готовности собрать деньги на штраф если потребуется.

Сейчас в «Доме с маяком» оказывают паллиативную помощь 750 детям. 150 из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.