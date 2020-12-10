Гидрометцентр предупреждает о резком потеплении в европейской части России к началу следующей недели

В Москве, по прогнозу, потеплеет сразу на 5-7 градусов. Серьезных осадков не ожидается, возможен небольшой снег.
2020-12-10T09:36:36+03:00
2020-12-10T10:20:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:36, 10 декабря 2020
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