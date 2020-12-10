Церемония вручения Нобелевской премии пройдет в онлайн-режиме

Устроители надеялись, что все же смогут пригласить лауреатов в Стокгольм и поздравить их хотя бы в усеченном режиме, но вторая волна коронавируса заставила их изменить планы. В октябре победителей объявили, а несколько дней назад награды были вручены.

Шведские дипломаты, которые работают в странах, откуда родом лауреаты приехали к ним домой. Луиза Глюк — обладатель литературной премии, получила награду в своем саду в городе Кембридж в штате Массачусетс. Ровно также поступили и с остальными обладателями.

Официальная церемония, которая назначена на сегодня, будет заменена телетрансляцией. Если позволит ситуация, то лауреатов этого пригласят на следующую церемонию, с тем, чтобы они не были лишены традиционной атмосферы торжественной церемонии.

Нобелевскую премию вручают с 1901 года. Полностью ее не проводили только один раз — в 1944 году.