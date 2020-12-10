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09:35, 10 декабря 2020

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились почти 69 миллионов человек

фото: AFP
фото: AFP

Умерли более полутора миллионов. На первом месте США, затем Индия и Бразилия.



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