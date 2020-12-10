По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились почти 69 миллионов человек

Умерли более полутора миллионов. На первом месте США, затем Индия и Бразилия.
2020-12-10T09:35:13+03:00
2020-12-10T09:39:43+03:00
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09:35, 10 декабря 2020
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