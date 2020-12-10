Суд рассмотрит дело в отношении хосписа «Дом с маяком» из-за жалобы на нарушение оборота наркотических средств

Соучредитель фонда Лида Мониава написала в соцсетях, что хоспис может прекратить работу на 3 месяца или получить штраф на сотни тысяч. Как написала Мониава, 750 тяжелобольных детей, из них 150 на аппаратах ИВЛ, их судьбу будет решать один человек.

По словам Мониавы, хоспис могут наказать из-за ошибок в введении документации — в частности, журналы учета на момент неожиданной проверки оказались не пронумерованы и не заверены подписью руководителя. В журнале регистрации отсутствуют своевременные записи проведенных операций.