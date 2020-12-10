Управление по санитарному надзору США рассмотрит заявку Pfizer на экстренное применение вакцины от коронавируса

Компания Pfizer, которая разработала вакцину от коронавируса совместно с немецким стартапом BioNTech, запросила разрешение американских властей на использование вакцины в рамках экстренной процедуры 20 ноября.

Сегодня внешний экспертный комитет при FDA (управлении США по вопросам качества продовольствия и медикаментов) на заседании, которое продлится весь день, решит, одобрять вакцину или нет. Если эксперты проголосуют «за», то FDA может выдать разрешение уже вечером в четверг. Другой комитет — при Центре по контролю за болезнями, который соберется на заседания в эту пятницу и субботу, решит, кто должен получить вакцину в первую очередь.

Таким образом, первые вакцины от коронавируса американцы смогут получить уже в эти выходные. На созданием вакцины Pfizer и BioNTech работали 10 месяцев. Параллельно в FDA находится вторая заявка на вакцину — от американской компании Moderna, которая также запрашивает разрешение по экстренной процедуре, что означает, что клинические испытания продолжатся.

По Moderne решение будет приниматься 17 декабря. По предварительным расчетам, если обе вакцины будут одобрены американскими властями, к апрелю следующего года вакцинироваться смогут все американцы, включая людей не в группе риска.

Вакцину Pfizer вчера одобрила Канада, а на прошлой неделе Великобритания.