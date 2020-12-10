Цены на нефть эталонных марок повышаются, несмотря на рост запасов в США

На лондонской бирже стоимость февральских контрактов на нефть Brent превышает 49 долларов за баррель.
Рыночные аналитики связывают устойчивость нефтяных цен с оптимизмом по поводу вакцины от коронавируса.
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На лондонской бирже стоимость февральских контрактов на нефть Brent превышает 49 долларов за баррель.
Рыночные аналитики связывают устойчивость нефтяных цен с оптимизмом по поводу вакцины от коронавируса.
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…