В Азербайджане пройдет парад в честь окончания военных действий в Нагорном Карабахе

На него приедет президент Турции. В торжественном параде в центре Баку должны принять участие порядка трёх тысяч военных и ста пятидесяти единиц боевой техники. Ожидается, что покажут в том числе и трофейные машины, добытые у армянской стороны. Как сообщало агентство РИА «Новости» на трибунах, помимо президента Ильхама Алиева, в качестве почётного гостя будет и его турецкий коллега Рэджеп Эрдоган.

Анкара поддерживала Баку в течение всего конфликта. Там подчеркивали, что Карабах — это законная территория Азербайджана. Также британское интернет-издание Middle East Eye писало, что Турция в этом году увеличила объём поставок вооружений в кавказскую республику на 610 процентов. Ранее Ереван обвинял Анкару в том, что её военные напрямую руководили боевыми действиями в некоторых районах. В Турции в свою очередь этого не признали.

Азербайджан планирует проводить парады в честь победы в карабахском конфликте каждый год — 10 ноября, в день, когда Баку, Ереван и Москва подписали соглашение о прекращении огня.

Военные действия в Нагорном Карабахе шли в течение 44-х дней. В Азербайджане объявили, что потеряли за это время почти 2800 человек, в Армении отчитались более чем о 2600 жертвах.