ЦСКА заканчивает европейский сезон матчем Лиги Европы в Загребе с местным Динамо.

Шансов на выход в плей-офф российский клуб лишился еще неделю назад, проиграв 0:1 австрийскому Вольфсбергу, поэтому бороться предстоит только за собственное доброе имя. Пока наши команды одержали в Еврокубках только одну победу на всех. Персонально у армейцев три ничьи при двух поражениях и четвертое место. Их соперники из загребского Динамо гарантировали себе первое, так что поводов играть этот матч как последний в жизни – нет. ЦСКА тоже кроме финансового бонуса за победу турнирных мотиваций не имеет, но сохранить лицо команда в состоянии, хотя сделать это будет непросто. Хорваты не пропустили ни одного мяча в пяти матчах и не проигрывали дома на протяжении десяти встреч. Между собой команды играли дважды. Оба раза забитых мячей не было, но сегодня эта серия скорее всего, прервется.

Матч Лиги Европы между загребским Динамо и ЦСКА начнется в 23 часа. Трансляция на канале Матч ТВ.