Во Франции сегодня, как ожидается, вынесут приговор Николя Саркози, обвиняемому в коррупции и попытке подкупа судьи

Во Франции сегодня, как ожидается, вынесут приговор экс-президенту республики Николя Саркози, обвиняемому в коррупции и попытке подкупа судьи. Ранее прокуратура запросила для него 4 года тюрьмы, 2 из них условно.

Впервые в истории Французской республики бывший президент лично предстал перед судом. Из предшественников Николя Саркози судили лишь Жака Ширака за то, что тот будучи еще мэром Парижа устраивал своих друзей на фиктивные должности. Но сам он из-за болезни в процессе не участвовал. Саркози же на заседаниях присутствует. Кроме политика поэтому делу проходят его адвокат и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда. Прокуратура для всех запросила одинаковые сроки. Представитель ведомства на одном из заседаний сказал, что у обвиняемых было «безрассудное ощущение могущества и безнаказанности».

Напомню, что преследование Саркози началось еще в нулевых, когда его заподозрили в незаконном получении денег от миллиардерши Лилиан Бетанкур. Это дело развалилось, но позже экс-президента обвинили в том, что он будучи президентом он пытался повлиять на ход того расследования и предлагал сделку судье. Обвинение строится на записях телефонных разговоров Саркози с адвокатом.

Как пишет «Новая газета», Николя Саркози в ходе суда заявил о своей полной невиновности, обвинил прокуратуру в фабрикации дела, а также выразил намерение «отмыть себя от этого позора».