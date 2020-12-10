Госдума голосами «Единой России» приняла в первом чтении поправки, ужесточающие законодательство о митингах. Остальные партии голосовали против.

Были приняты два законопроекта авторства «единоросса» Дмитрия Вяткина, которые ставят новые барьеры для выражения гражданами своего недовольства на улицах. Так, от организаторов митинга требуют указывать счет для сбора денег на проведение акции. Все жертвователи должны оставлять свои личные данные. Поступление денег из-за рубежа, а также от организаций со статусом иностранного агента запрещено.

Второй документ запрещает проводить протестные акции у зданий экстренных служб, например, МВД или ФСБ. Митингом предлагается признавать очередь на пикет или одновременное массовое пребывание граждан в одном месте, направленное на формирование мнений. Под это подпадают, к примеру, встречи граждан с депутатами или протестные прогулки.

Законопроект также обязывает журналистов, которые освещают акцию, иметь ясно отличимые признаки сотрудника СМИ.