Два уголовных дела возбудили в Петербурге в отношении работавших в ночное время баров. Об этом сообщают в следственном комитете.

Однако владельцы петербургских ночных заведений, которые вошли в проект «Карта сопротивления», готовы и дальше нарушать запрет Смольного и принимать клиентов после одиннадцати часов. Об этом рассказал хозяин бара «Базара нет» Константин Савченко.

Савченко уточнил, что владельцы заведений готовы соблюдать все меры предосторожности, но не согласны ограничивать время работы баров.