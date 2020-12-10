Близ Иркутска произошло сильное землетрясение. В Иркутске землетрясение ощущалось на 5-6 баллов, в эпицентре интенсивность составила 7,6. Подземные толчки также ощутили жители Улан-Удэ и нескольких районов Бурятии. Иркутский мэр ввел режим повышенной готовности. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.