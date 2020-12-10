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06:31, 10 декабря 2020

Близ Иркутска произошло сильное землетрясение

Близ Иркутска произошло сильное землетрясение. В Иркутске землетрясение ощущалось на 5-6 баллов, в эпицентре интенсивность составила 7,6. Подземные толчки также ощутили жители Улан-Удэ и нескольких районов Бурятии. Иркутский мэр ввел режим повышенной готовности. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.



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