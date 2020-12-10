Близ Иркутска произошло сильное землетрясение. В Иркутске землетрясение ощущалось на 5-6 баллов, в эпицентре интенсивность составила 7,6. Подземные толчки также ощутили жители Улан-Удэ и нескольких районов Бурятии. Иркутский мэр ввел режим повышенной готовности. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
2020-12-10T06:31:00+03:00
2020-12-10T06:31:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2755602-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:31, 10 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…