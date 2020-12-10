Турция объявила о начале испытаний российской вакцины от коронавируса. Незадолго до этого власти страны отказались от закупок, но затем скорректировали позицию.

Турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что российская вакцина должна пройти токсикологические испытания и соответствовать международным стандартам надлежащей лабораторной практики. По его словам, если эти условия будут выполнены, то с поставками не возникнет проблем, передает ТАСС. При этом накануне вечером турецкая газета «Хабертюрк» со ссылкой на того же министра Коджу сообщила, что Анкара отказывается от российской вакцины, потому что она не соответствует требованиям надлежащей лабораторной практики. Источник «Интерфакса» в Российском фонде прямых инвестиций назвал это фейком и сказал, что переговоры с Турцией продолжаются. В то же время, пока этот фонд пытается договориться о поставках вакцины в другие страны, в российские регионы, по данным «Интерфакса», пока поступили всего лишь сотни доз препарата.

Речь идет о вакцине «Спутник». Помимо нее, в России проходят испытания вакцин центра «Вектор» и центра имени Чумакова.